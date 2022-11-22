أوروبا تتفوق على آسيا وإفريقيا في اليوم الثاني من المونديال

انتهت منافسات اليوم الثاني من مونديال قطر 2022 المُحدد له الاستمرار حتى يوم 18 كانون أول المقبل، وأقيمت 3 مباريات لم تخلو من الإثارة والمتعة والغزارة التهديفية.

وشهدت المباريات اليوم الثلاثة حالة كبيرة من الإثارة خصوصاً فى مواجهة إنجلترا وإيران التى شهدت تسجيل 8 أهدف، بينما حسمت هولندا مواجهتها مع السنغال بهدفين، وفي لقاء أمريكا وويلز خطف نجل جورج ويا والنجم غاريث بيل كل الأنظار.

يمكن تلخيص ما جرى في مباريات اليوم، بأن منتخبات القارة الآسيوية والإفريقية تتأخر عن منافستها الأوروبية من ناحية المستوى الفني، والذي أدى بالمحصلة إلى خسارة مذلة لإيران "أقوى فرق آسيا" وهزيمة السنغال "بطل أمم إفريقيا".

إنجلترا تقسو على إيران

في أول اللقاءات، أكدت إنجلترا علو كعب المنتخبات الأوروبية بتحقيقها فوزاً عريضاً على إيران بنتيجة 6-2، وشهدت المباراة، تعرض علي رضا بيرانواند حارس مرمى إيران لإصابة قوية في الدقيقة السابعة بعد كرة مشتركة مع روزبه زميله في الفريق.

سجل أهداف المنتخب الإنجليزي كل من جود بيلينغهام فى الدقيقة 35، وبوكايو ساكا فى الدقيقتين 43 و62 ورحيم سترلينيغ فى الدقيقة 46، وماركوس راشفورد فى الدقيقة 71، وجاك جريليتش فى الدقيقة 90، فيما سجل هدفي إيران مهدي طارمي فى الدقيقتين 65 و113.

هولندا تخطف السنغال

وفى المباراة الثانية التى أقيمت ضمن منافسات المجموعة الأولي، حقق منتخب هولندا فوزاً غالياً على نظيره السنغالي، بنتيجة 2-0.

وجاء الهدف الأول لمنتخب هولندا في الدقيقة 84 عن طريق اللاعب كودي جاكيو، بعد عرضية من دي يونج حولها اللاعب لداخل شباك السنغال، بينما سجلت هولندا الهدف الثاني في الدقيقة 90+8 عن طريق اللاعب دافي كلاسن بعدما استغل كرة عائدة من الحارس ميندي ليسكنها في الشباك.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب هولندا أول 3 نقاط، ليحتل بهم المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف الإكوادور، بينما بقي السنغال وقطر بدون نقاط.

معركة أمريكا وويلز

في ختام مباريات اليوم، تعادل المنتخب الأمريكي مع نظيره الويلزي بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "أحمد بن علي".

وسجل هدف المنتخب الأمريكي تيموثي ويا فى الدقيقة 36، بينما تعادل منتخب ويلز عن طريق النجم جاريث بيل من ركلة جزاء فى الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحصل كل منتخب على نقطة وحيدة، ويجعل المنتخب الإنجليزي يحلق فى صدارة المجموعة بعد فوزه العريض اليوم على إيران بنتيجة 6-2 الذى أصبح يتذل الترتيب حالياً.