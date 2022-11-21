أبرز لقطات حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر

أجواء حماسية سيطرت على حفل افتتاح بطولة كأس العالم_2022 في قطر، الذي استمر لمدة 30 دقيقة في ملعب استاد البيت بالعاصمة الدوحة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزعماء ورؤساء من دول مختلفة.

بدأ الحفل بفقرة غنائية من التراث ثم أدرجت مهمة تقديم كلمة الافتتاح للشاب القطري غانم المفتاح من ذوي القدرات الخاصة، حيث استقبل النجم الأمريكي مورغان فريمان وسط الملعب.

وقد دار بينهما حواراً يجسد المسافات بين الشرق والغرب، حيث بدأ غانم يحكي لمورغان عن فكرة القبيلة وفكرة الخيمة ورمزها عند العربي، كما قام بتلاوة آية من سورة “الحجرات” في القرآن الكريم.

وأيضاً لم تغب العراضة القطرية والخليجية عن افتتاح هذه النسخة من المونديال، وتم تقديم أشهر أغاني هذا المحفل الكروي مثل “#Waka_Waka” لشاكيرا و”The Cup of Life” لريكي مارتن وغيرها.

وقد شهد الحفل استعراض لجميع تمائم كأس العالم منذ ظهور الفكرة أول مرة في عام 1966، وصولاً إلى تميمة النسخة الحالية التي أطلق عليها اسم “لعيب” التعويذة الرسمية للبطولة، حيث ارتفع مجسم عملاق له في الملعب.

وبعد ذلك استمر الافتتاح بفقرة مخصصة لنجم فرقة “BTS” الكوري جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي، واللذين أشعلا أجواء الحفل بتقديم عرض غنائي واستعراضي لأغنية “حالمون”.