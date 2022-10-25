قرار بمنع ارتداء النقاب داخل حرم المدارس في الجزيرة السورية

أصدرت “الإدارة الذاتية” (تسيطر على مناطق واسعة من الجزيرة السورية) اليوم تعميماً منع استخدام الموبايل وارتداء النقاب في المدارس.

ونصّ التعميم الصادر عن “هيئة التربية والتعليم” في “الإدارة الذاتية” على تأكيد قرارات سابقة تمنع استخدام الموبايل ضمن الصفوف في مدارس الجزيرة السورية التي تسيطر عليها “قسد” وهي الذراع العسكري للإدارة.



كما أكّد التعميم على منع استخدام العنف والترهيب بكافة أشكاله ضمن المدارس، وجدد الدعوة إلى الالتزام باللباس المدرسي الموحد كما منع ارتداء النقاب ضمن الحرم المدرسي.

وتسيطر “الإدارة الذاتية” على عدد من المدارس في الجزيرة السورية، ولا يزال ملف فرض منهاج خاصٍّ بها يختلف عن مناهج الدولة السورية محطّ جدل بين أهالي المنطقة، لا سيما وأن الشهادات الصادرة عن تلك المدارس غير معترف بها رسمياً، ولا تؤهل حامليها لدخول جامعات نظامية سواءً داخل “سوريا” أو خارجها.