سـلبوا مبلغ مالي ومصاغ ذهبي من منزل امرأة مسنة في ريف دمشق والأمن يلقي القبض على أحدهم

أخبر فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بحدوث عملية سـ.لب لامرأة مسنة تبلغ من العمر 65 عام حيث دخل على منزلها أشخاص مجهولين وقاموا بتكبيلها ووضع لاصق على فمها وسرقة مبلغ مالي وقدره مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية ومصاغ ذهبي وبعدها لاذوا بالفرار.

من خلال البحث والتحري وبعد عدة ساعات من حدوث عملية السـ.لب تمكنت إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق من إلقاء القبض على أحد الفاعلين ويدعى (محمود . س) وضبط بحوزته مبلغ مالي ومصاغ ذهبي ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سـ.لب الامرأة المذكورة بعد مراقبة منزلها مع شخصين وطرق الباب والدخول بحجة أنهم من نفس البناء ويريدون أن يقوموا بأعمال الصيانة لمنزلهم المجاور للبناء ثم أقدموا على تكبيلها ووضع لاصق على فمها وسرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبي.

مازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على باقي السـ.البين واسترداد باقي المبلغ المالي والمصاغ الذهبي وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية