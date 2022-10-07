اتصالات روسية لعقد لقاء بين دمشق وأنقرة

07-10-2022

اتصالات روسية لعقد لقاء بين دمشق وأنقرة

كشفت وزارة الخارجية الروسية أن « موسكو تشارك في “اتصالات نشطة”، بهدف عقد لقاء سياسي بين دمشق وأنقرة».

نائب وزير الخارجية الروسي “ميخائيل بوغدانوف”، قال إن «الجانب الروسي يشارك بنشاط في حوار مع الشركاء، حول اقتراح إحداث منصة لاجتماع بين وزيري الخارجية السوري والتركي».

وأضاف “بوغدانوف” إن «الاتصالات بشأن الاجتماع بين الطرفين “نشطة للغاية”»، وفق وكالة “تاس” الروسية.

على صعيد آخر، تحدث بوغدانوف عن وجود مخطط لعقد الاجتماع المقبل (الدورة 19) لمسار “أستانا” حول سوريا قبل نهاية العام الحالي، قائلاً: «سنحدد الموعد قريباً مع المشاركين السوريين والدول الضامنة».

وأوضح بوغدانوف أن المسار يشمل «مشاركة الدول المجاورة لسوريا، وهي الأردن ولبنان والعراق، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة»، مشدداً على أن «هذه اللقاءات تعقد بانتظام، وهي مفيدة للغاية»، و«تلعب دوراً حاسماً في القضاء على الإرهابيين في سوريا».

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