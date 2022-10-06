إنزال جوي أميركي في ريف القامشلي الجنوبي

أسفرت عملية إنزال جوي أميركية في ريف القامشلي الجنوبي عن سقوط قتيل.



ونقلت مصادر أهلية في القامشلي أن العملية أدّت الى مقتل شخص واعتقال أسرته وأفراد من أسرة أخرى.



وتحدّثت وكالة “سبوتنيك” عن اشتباكات بين القوات الرديفة للجيش السوري وقوات أميركية جنوب القامشلي.

وأوردت الوكالة أن الاشتباكات في القامشلي دارت بعد تنفيذ القوات الأميركية إنزالاً جوياً في قرية يسيطر عليها الجيش السوري.

وأكّدت مصادر للميادين مقتل راكان أبو حايل من قرية تويمين في ريف القامشلي الشرقي خلال اشتباكه مع القوات الأميركية عقب عملية الإنزال.

وأشارت إلى أن القوات الأميركية اعتقلت العائلة التي كانت تستضيف المدعو راكان أبو حايل وعدداً من أهالي القرية.

وأشارت المصادر إلى أن 6 طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي برفقة طائرات حربية نفذت إنزالاً جوياً في قرية ملوك السرايا في الريف الجنوبي لمدينة القامشلي الخاضع لسيطرة الجيش السوري، قرابة الساعة الرابعة فجراً.

وبينت المصادر أن المروحيات طلبت عبر مكبرات الصوت من الأهالي عدم الخروج من منازلهم وإطفاء الأنوار مع النداء على شخص يدعى راكان أبو حايل تسليم نفسه فوراً.

وكشفت المصادر أن المدعو أبو حايل من قرية تويمين بريف القامشلي الشرقي أطلق الرصاص على الجنود الأميركيين ما أدى لحصول اشتباك أدى لمقتله.