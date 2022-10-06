سقوط صاروخ خلال مناورة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

سقط الصاروخ الباليستي Hyunmoo-2، الذي أُطلق خلال مناورة مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ردا على تجارب صاروخية لكوريا الشمالية، في قاعدة عسكرية على الفور بعد إطلاقه.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية ذلك وقالت إنه لم تقع إصابات في الحادث، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أطلقتا 4 صواريخ تجريبية "أرض - أرض" تجاه بحر الشرق ردا على تهديدات كوريا الشمالية.

هذا وبدأت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية، يوم الجمعة، أول تدريب عسكري مشترك ضد الغواصات في البحر الشرقي.