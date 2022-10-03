لهذا السبب ارتفعت أقساط السكن الشبابي.. ؟!

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، أن رفع الأقساط على المكتتبين في السكن الشبابي ليس لتحقيق أرباح للمؤسسة، وإنما لتغطية تكاليف مواد البناء.

وبيّن عبداللطيف أن المؤسسة العامة للإسكان قائمة على التكلفة فقط، وليس هدفها تحقيق الأرباح من بناء السكن.

كما أشار إلى وجود قضايا قانونية عديدة بحق الجمعيات السكنية التي ارتكبت مخالفات أحيلت إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكداً أن عددها كبير وهو بالآلاف.

من جهته، أكد مدير المؤسسة العامة للإسكان مازن اللحام، أن السكن الشبابي هو سكن مدعوم، قائلاً: «نحن كمؤسسة نأخذ تقريباً سعر التكلفة للمكتتبين في السكن الشبابي».

كما اعتبر اللحام أن الميزة هي عندما يتم تخصيص المواطن فإنه سيدفع 30%، من قيمة السكن والبقية تقسط على 25 عاما.

وأوضح أن عملية رفع الأقساط التي حصلت مؤخراً ناجمة عن ارتفاع التكاليف لمواد البناء وتكاليف السكن، وعندما يسددها المواطن على أقساط ستكون مريحة له على 25 عاماً بعد تسديد 30% عند التخصيص.