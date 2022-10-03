إنجاز تاريخي للتنس المصري عبر ميار شريف

أصبحت ميار شريف أول مصرية تتوَّج بلقب واحدة من بطولات اتحاد لاعبات التنس للمحترفات بفوزها على اليونانية ماريا سكاري في بطولة (بارما) المفتوحة للسيدات.

وفازت ميار بنتيجة 7-5 و6-3 على اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة عالمياً في البطولة التي أقيمت في الفترة من 26أيلول/سبتمبر الماضي إلى مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وبعد تأجيل مباراتي الدور النهائي بسبب الأمطار، فازت ميار على الرومانية آنا بوغدان في مباراة استمرت نحو ثلاث ساعات، فيما انتصرت ساكاري على دانكا كوفينيتش لاعبة الجبل الأسود.

وانتفضت ميار بعد تأخرها 2-صفر لتكسر إرسال ساكاري أربع مرات في المجموعة الأولى مستغلة سوء أداء اللاعبة اليونانية عند امتلاك الإرسال.

وتقدمت ميار المصنفة 74 عالميا بنتيجة 6-5، وبدت ساكاري في طريقها لإدراك التعادل بعد التفوق 40-15.



لكن اللاعبة اليونانية أطاحت بضربتين أماميتين متتاليتين قبل أن تحسم ميار المجموعة الأولى في 54 دقيقة.

وجاءت بداية المجموعة الثانية مشابهة مع تقدم ساكاري 2-صفر، لكن ميار أدركت التعادل 2-2، وخسرت شوطاً واحداً بعد ذلك في طريقها للقب.

وأنهت ميار المباراة بعشر ضربات ناجحة و11 خطأ سهلاً، مقابل 22 خطأ سهلاً من منافستها اليونانية البالغ عمرها 27 عاما وهذا الفوز الثاني في ثلاث مواجهات للاعبة المصرية البالغ عمرها 26 على ساكاري والأول منذ 2013 كما أنه الفوز الأول للاعبة المصرية على واحدة من أول عشر مصنفات على العالم.



وبفوزها الأول على واحدة من المصنفات العشر الأوائل على مستوى العالم، تدخل ميار شريف قائمة الـ "top 50" في التصنيف العالمي، بعد أن كانت فى التصنيف الـ 74 عالمياً.

ونجحت ميار فى التأهل إلى نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة والتي تقام بإيطاليا بعد الفوز على منافستها الأمريكية لورين ديفيز بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/7 و 6/3.

كما كانت ميار قد تأهلت لربع النهائي بعد الفوز على السويسرية سيمونا والتيرت المصنفة 120 عالمياً .



وتحتل ميار شريف المركز 74 في التصنيف العالمي لمحترفات التنس في الوقت الحالي، واحتفت المنصات العربية والعالمية بهذا الإنجاز الكبير.

وبطولة بارما هي إحدى بطولات "تشالنجر" في التنس، المقدَّرة قيمة نقاطها بـ250 نقطة، مقابل 1000 نقطة "للماسترز" و2000 نقطة لبطولات "غراند سلام" الكبرى.

وكانت التونسية أُنس جابر قد وصلت إلى نهائيات ويمبلدون وأمريكا المفتوحة هذا العام، وهي أول لاعبة في أفريقيا والمنطقة العربية تحقق هذا الإنجاز في إحدى بطولات (غراند سلام).