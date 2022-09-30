أردني يحـرق زوجته السورية وأطفالها الثلاثة

قتل ثلاثة أطفال حــرقاً أول أمس الأربعاء بينهم طفلتان سوريتان في العاصمة الأردنية عمان على خلفية إضرام أحد الأشخاص النـار بمنزله مما أدى لأصابته وإصابة زوجته السورية بحروق.

وقالت مديرية الامن العام الأردنية في بيان لها عبر موقعها الرسمي بتويتر، “إن شخصاً قام بإضرام النـار بمنزله في منطقة وادي الرمم، على إثر خلاف عائلي، ونتج عن الحـادثة وفـاة ثلاث أطفال وإسعاف الزوجة الى المستشفى”.

وأضافت المديرية أنه تم فتح تحقيق مع الزوج على خلفية الحادثة.

ونقل مصدر مقرب من الزوجة لراديو روزنة “أن سبب إحراق المنزل حصول زوجته وطفليها على موافقة هجرة لكندا فحاول منعهم من خلال إحـراق المنزل ومن ثم أضرم النار بنفسه”.

وأضاف المصدر “أن الزوجة تعيش مع زوجها منذ سنتين، وطفلتاها 8 و10 سنوات وانجبت طفل ثالث منه، وقد خرج الزوج من السجن قبل أسبوعين”.

وشخّص الطب الشرعي أسباب الوفاة بحروق شديدة وحيوية، بمعنى أن الأطفال كانوا أحياء وقت الحريق، وهي حـروق من الدرجة الرابعة والتي وصلت إلى مرحلة التفحم.

ويقيم في المملكة الأردنية الهاشمية نحو 676 ألف سوري بحسب إحصائية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في حين تقول السلطات الأردنية إن مليوناً و300 ألف لاجئ سوري يقيمون على أراضيها.