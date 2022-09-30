بوتين يعترف باستقلال مناطق جديدة في أوكرانيا

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الجمعة، مراسيم تعترف بمناطق خيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا كأقاليم مستقلة.

ووفقاً لوسائل إعلام روسية، نشرت الوثائق الرسمية على موقع الرئاسة الروسية "الكرملين".

وأكد الكرملين أنه سيضم رسمياً أربع مناطق في أوكرانيا، حيث أجرت المناطق استفتاءات للانضمام إلى روسيا في الأيام الأخيرة.

وأعلنت روسيا، الخميس، أنها ستعترف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خيرسون وزابوريجيا كجزء من روسيا.

وقبل أيام، أظهرت عملية الاقتراع في المناطق الأوكرانية المدعومة من روسيا أن الأغلبية الساحقة اختارت الانضمام إلى روسيا.

ومن المقرر أن يوقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقيات اليوم الجمعة تقضي بضم 4 مناطق أوكرانية، في أول قرار ضم أحادي في أوروبا منذ عام 1945.

وسيتم توقيع الاتفاقيتين في حفل يقام في الكرملين، بعد ثلاثة أيام من الاستفتاءات التي أجريت في المناطق الأربع في أوكرانيا التي ستعتبرها موسكو الآن أرضاً روسية.