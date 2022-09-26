روسيا تطرد القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك بعد توقيفه بتهمة التجسس

26-09-2022

روسيا تطرد القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك بعد توقيفه بتهمة التجسس

طردت روسيا القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك موتوكي تاتسونوري بعد توقيفه من قبل جهاز الأمن الفيدرالي لحظة تسلمه معلومات حساسة عن روسيا.
وذكرت وكالة نوفوستي أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم بريمورسكي، أوقف القنصل الياباني متلبساً، أثناء تلقيه معلومات حساسة حول تأثير سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب على الوضع الاقتصادي في إقليم بريمورسكي، وذلك مقابل مكافأة مالية.
وتم إعلان تاتسونوري شخصاً غير مرغوب فيه بعد ارتباطه بأنشطة لا تتوافق مع وضعه الدبلوماسي، وتم تقديم مذكرة احتجاج للجانب الياباني من خلال القنوات الدبلوماسية.

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