قريباً: حديقة حيوان «عالمية» بأعداد كبيرة وفتيّة في سوريا
أعلن مدير الحدائق في محافظة دمشق، سامر فرفور، عن التصديق على عقدي الاستثمار لمشروع تأهيل وتطوير حديقة الحيوانات في العاصمة دمشق.
وأضاف "فرفور" في تصريحات إذاعية لأرابيسك إف إم المحلية، أن رسم دخول الزوار سيبقى كما هو بحسب شروط العقد. وطمأن أن المستثمرين يمتلكون الخبرة اللازمة وكانوا يمتلكون حدائق حيوان خاصة على طريق المطار قبل الحرب.
المستثمرون سيقومون بتأهيل حديقة الحيوانات لتضاهي الحدائق العالمية. وفق "فرفور" لافتاً أن الكلفة 6 مليارات ليرة يضاف إليها دفع 700 مليون سنوياً لمحافظة "دمشق".
ومن بين شروط الاستثمار، زيادة أعداد وأنواع الحيوانات وإغنائها بأخرى فتية، وفق "فرفور". لكون الموجودة حالياً هرمة لا تصلح للتكاثر، علماً أن مدة العقد 15 عاماً.
ولفت مدير الحدائق في حديثه للإذاعة المحلية، إلى إغلاق الحديقة لمدة 6 أشهر، مبيناً أنها المدة اللازمة لانتهاء عمليات التأهيل.
وبحسب فرفور، سيقوم المستثمرون بإقامة محمية طبيعية، ومطعم ونقاط بيع ومناطق ألعاب، إضافة إلى تركيب شاشة كبيرة لتثقيف الزوار بعالم الحيوان.
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