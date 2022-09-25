أسعار الخُضَر والفواكه مستمرة بالارتفاع في دمشق
سيطرت الارتفاعات على أسعار الخُضَر والفواكه في الأسواق المحلية، حيث ارتفعت مجمل الأسعار بشكل طفيف عن الاسبوع الماضي بنسب تتراوح بين 300 لـ 1000 ليرة سورية.
ووفقاً لجولتنا في عدد من الأسواق في العاصمة دمشق، فقد ارتفع سعر كيلو البندورة بنحو 200 ليرة سورية ليبلغ سعراً قدره حوالي الـ 1500 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو البطاطا حوالي 2700 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 500 ليرة سورية عن الاسبوع الماضي، أما الخيار الأرضي فقد سجل سعراً قدره نحو 3000 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 400 ليرة سورية.
ووصل سعر كيلو الفاصولياء الخضراء إلى حوالي 5000 ليرة سورية مرتفعة بنحو 1000 ليرة سورية عن الاسبوع الفائت، فيما ارتفع سعر كيلو البامياء بنحو 500 ليرة سورية ليبلغ سعر الكيلو حوالي 4000 ليرة سورية.
وأما فستق العبيد الأخضر فقد وصل سعر الكيلو منه إلى نحو3800 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الزهرة نحو 2000 ليرة سورية، ووصل سعر كيلو الباذنجان لنحو 1500 ليرة سورية، وأما الفليفلة الحمراء فقد بلغ سعرها 2500 ليرة سورية للكيلو.
بينما بلغ سعر كيلو البصل الحد حوالي 2000 ليرة سورية يعد أن كان سعر كيلو البصل الاسبوع الماضي نحو 1400 ليرة سورية، في حين سجل الثوم اليابس سعراً قدره 4500 ليرة سورية للكيلو الواحد.
وفي أسعار الفواكه، فقد بلغ سعر كيلو البرتقال البلانسيا نحو 3000 ليرة سورية بعد أن كان بـ 2600 ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو الليمون الماير إلى 3000 ليرة سورية.
وبلغ سعر كيلو الموز نحو 16 ألف ليرة سورية، أما التفاح فلا يزال يتراوح بين 2000 لـ 5000 ليرة سورية حسب النوع والحجم والصنف.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت قد وعدت على لسان الوزير منذ حوالي الشهر بانخفاض الأسعار إلا أن الأسواق لم تكن على قدر الوعد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار الواردة كلها وسطية بسبب الفوارق السعرية في الأسواق ما يجعل رصدها بشكل دقيق صعب جداً.
b2b
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