غرق زورق على متنه 170راكبا مقابل منطقة المنطار بطرطوس بحسب نقلت مصادر أهلية

وقال مدير عام الموانئ البحرية العميد م. سامر قبرصلي إن كوادرنا تعمل الآن بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري .. وذلك في موقع مقابل منطقة المنطار ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس .

واضاف قبرصلي إنه تم العثور على 34 وفية ، و 24 ناجين في حصيلة غير نهائية تم إسعافهم إلى مشفى الباسل بطرطوس مع استمرار عمليات البحث في الموقع وتشارك عدة زوارق وأيضاً زوارق العديد من الصيادين .

ووفق "أقوال الناجين " : الزورق انطلق من لبنان - المنية منذ عدة أيام بقصد الهجرة ويحمل عدة جنسيات .