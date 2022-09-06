بايدن يرفض تصنيف روسيا راعية للإرهاب

لم يتردد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الإجابة على سؤال بشأن تصنيف روسيا على أنها "دولة راعية للإرهاب".

وردّ بايدن على الصحفيين في البيت الأبيض، بكلمة واحدة هي "لا"، في إجابة حاسمة، تقطع الطريق أمام مطالب أوكرانيا، وضغوط بعض النواب الأمريكيين من أجل منح روسيا هذا التصنيف.

وكانت روسيا حذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأمريكية الروسية.

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهـ.ـاب، قال بايدن "لا".

وكان تقرير لـ"مجموعة الأزمات الدولية" حذّر من أن إقدام الولايات المتحدة على ضم روسيا إلى قائمة البلدان المدرجة في قائمة "رعاية الإرهاب"، سيؤدي إلى تضييق مساحة الدبلوماسية متى حانت لحظة انطلاق محادثات السلام.

وأشار التقرير إلى أن إجراء مثل هذا سيزيد من التوترات "شديدة الخطورة"، وسيعيق الجهود متعددة الأطراف الرامية لمعالجة حالات الصراع والأزمات الإنسانية، لا في أوكرانيا فحسب، بل في العديد من أنحاء العالم.

