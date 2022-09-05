ماهي تكلفة آيفون 14 بعد الجمارك في سوريا

من المتوقع أن تقوم شركة آبل بالكشف عن تشكيلة أيفون 14 الجديدة في حدثها يوم الأربعاء المقبل، وسط العديد من التساؤلات المحيطة بالسعر الذي ستفرضه شركة التكنولوجيا العملاقة، في حالة الاقتصاد هذه، على أحدث وأكبر هواتفها الذكية.

في هذا الصدد، يرى المحلل وباحث الأسواق “بن وود”، أن آبل تواجه “لغزًا حقيقيًا في الأسعار”. وأشار إلى أن الشركة تواجه في الوقت نفسه علاوة على ضغوط التضخم وتكلفة المعيشة التي عصفت بالمستهلكين، ارتفاعًا في التكاليف المرتبطة بأجزاء الهاتف وتكاليف النقل.

وقال “وود” في حديثه لوكالة CNN: “أتوقع أن أبل قد تضطر إلى رفع الأسعار.” ولكن نظرًا للإجهاد الذي يواجهه المستهلكون، فإنه يعتقد أن الشركة ستفعل كل ما في وسعها لجعل ذلك أقل ما يمكن.

وعلاوةً على ذلك، تواجه آبل أيضًا رياحًا معاكسة أخرى حيث تم ربط الاختناقات في سلاسل التوريد الناجمة عن سياسة الصين الخاصة بالقضاء على كوفيد جزئيًا بانخفاض أرباح الشركة بنسبة 11٪ سنويًا في الأرباح الفصلية التي تم الإبلاغ عنها الشهر الماضي. مما يعني أن قدرتها على التنازل والمراعاة بالسعر ستكون أكثر محدوديةً.

كم سيكون سعر آيفون 14؟

قال المحلل الشهير بتتبع أخبار آبل “مينغ شي كيو”، في تغريدة له في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يتوقع أن ترفع الشركة متوسط سعر بيع أيفون 14 بنحو 15٪ مقارنةً بآيفون 13.

وفي مذكرة بحثية استدلت بها CNN، توقع محللون آخرون أن ترفع شركة آبل سعر أحدث طرازاتها الراقية بنحو 100 دولار. وجاء في المذكرة: “نعتقد أن زيادة سعر أيفون 14 بمقدار 100 دولار أمريكي في المتجر مرجحة نظرًا لارتفاع أسعار المكونات إضافة إلى الوظائف المضافة في هذا الإصدار الجديد.”

هذا ويشاع أن الكاميرات الموجودة في طرازات أيفون برو القادمة ستتم ترقيتها لتبرير زيادة الأسعار، من بين تحسينات أخرى.

ويتوقع الخبراء طلبًا أساسيًا قويًا على أيفون القادم، مقدرين أن حوالي 240 مليونًا من بين مليار مستخدم للهاتف في جميع أنحاء العالم لم يحدثوا هواتفهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

خلاصة القول أن سعر أيفون الجديد سيكون +100 دولار عن سعر آيفون 13 الحالي، علمًا أن أسعار آيفون 13 في متاجر الولايات المتحدة هي كما يلي:

ولو احتسبنا سعر آيفون 14 العادي مع سعة تخزين 256 جيغا، بناءً على البينات أعلاه، أنه 1030 دولارًا أمريكيًا، فسيبلغ سعره في سوريا بدون جمارك 4.6 مليون ليرة سورية، ومع الجمارك يصبح حوالي 7 ملايين ليرة سورية.

الكشف عن سعر آيفون 14 المتوقع عالميًا

تغيير كبير على أيفون 14:

كشفت تقارير إعلامية أن شركة “أبل” الأميركية تخطط لزيادة مساحة التخزين، التي يحصل عليها مستخدمو هواتف آيفون.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن التسريبات تشير إلى أن “أبل” تستعد لإجراء تغيير كبير على هاتفها المنتظر “آيفون 14”.

وقال محللون في “TrendForce” إن التغيير الكبير متعلق بالتخزين، حيث يتوقع أن تبدأ نسخة “iPhone 14 Pro” بمساحة تخزين تبلغ 256 غيغابايت كمعيار أولي، عكس نسخة العام الماضي التي كانت تبدأ بسعة تخزين تبلغ 128 غيغابايت.

وأوضحوا: “هذا يعني أن أول نسخة من آيفون 14 برو (256 غيغابايت) قد تأتي بنفس ثمن نسخة 128 غيغابايت، مما يعني توفير بعض الأموال”.

وعادة ما يتعين عليك دفع نحو 100 دولار للترقية من 128 إلى 256 غيغابايت من السعة التخزينية.

وأبرز المصدر أن الأمر يتعلق بتسريبات فقط، كما أن “أبل” لم تؤكدها أو تنفيها.

وكالات