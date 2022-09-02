افتتاح مركز تسوية لأبناء محافظة إدلب مدينة خان شيخون

افتتاح مركز تسوية لأبناء محافظة إدلب في مدينة خان شيخون خلال اليومين القادمين وسط تسهيلات كبيرة ودعم جهات عليا .

جاءت الموافقة باستقبال كل الراغبين بالعودة إلى مدنهم وقراهم مع آلياتهم وأمتعتهم دون أي رسم لأي جهة والباب مفتوح للجميع .

التفاصيل :

مركز التسوية يشمل جميع أبناء محافظة إدلب المتواجدين في مناطق سيطرة الارهابيين في الشمال وخارج سورية وداخلها وتشمل العسكريين والمدنيين

العسكريون الفارون من الخدمة يتم تسوية وضعهم ومنحهم مهلة شهر للالتحاق مجدداً بالخدمة .

المدنيون المتختلفون عن الخدمة يتم تسوية وضعهم ومنحهم مهلة ستة أشهر للالتحاق بالخدمة .

العائلات الموجودة في مناطق المسلحين يتم تسوية أوضاعهم ودخولهم للمناطق الدولة مع أغراضهم من أثاث وأغنام وسيارات مجاناً بدون رسوم شرط عودة العائلة بالكامل

سيتم افتتاح المركز يوم الاثنين 5-9-2022 في مدينة خان شيخون والإجراءات روتينية وبسيطة لتسوية أوضاع من يصل المركز .

سيتم تشكيل لجنة من المجتمع المحلي والوجهاء لتسهيل وصول المطلوبين للمركز ومن يرغب بتسوية وضعه خاصة لأبناء إدلب المقيمين في المحافظات السورية لمنع توقيفهم على الطرقات قبل وصولهم المركز .

التسوية لا تشمل من تلطخت يده بدماء السوريين