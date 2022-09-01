إضراب عمال وموظفي الاتصالات في لبنان

بدأت سنترالات الاتصالات في مناطق لبنانية عدة منذ صباح الأربعاء، بالخروج عن الخدمة تباعاً، مع ما يعنيه ذلك من انقطاع للاتصالات وخدمة الإنترنت، بسبب إضراب عمال وموظفي شركة "أوجيرو" التي تدير قطاع الاتصالات في لبنان، للمطالبة برفع أجورهم، بعدما فقدت قيمتها الشرائية بسبب الانهيار المالي في البلاد.

وكانت نقابة عمال وموظفي "أوجيرو" أعلنت الإضراب المفتوح ابتداء من صباح الثلاثاء، مع عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة، دون استثناء لأي قطاع على كل الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر"، على أن تبقي النقابة جلساتها مفتوحة لمتابعة المستجدات.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه بسبب الإضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي "أوجيرو"، توقف العمل في سنترالات الحمراء، صيدا، النهر، بيت الدين، الدامور والنبطية، وقد خرجت عن الخدمة بشكل كامل، فيما من المتوقع أن تتوقف سنترالات أخرى في غضون ساعات، مما يهدد بتوقف خدمة الإنترنت والاتصالات كليا.

وبالفعل فقد توقفت فيما بعد خطوط الهواتف الأرضية وخدمة الإنترنت في كامل قضاء مرجعيون، كما سجل توقف شبه تام بإرسال شركتي الخلوي alfa وmtc، كذلك توقفت الهواتف الأرضية، وخدمة إنترنت الـ dsl في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد، بسبب الإضراب من جهة، ونفاد مادة المازوت من جهة أخرى.

كذلك أصدرت شركتا توزيع الإنترنت IDM وCyberia بيانا أعلنتا فيه توقف خدمة الإنترنت لدى العديد من المشتركين في العاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المناطق، حيث تقدّم الشركتان الخدمة.

يذكر أن معظم الشركات المزوّدة للإنترنت في لبنان، تحصل على الإنترنت من هيئة "أوجيرو"، مما يعني أن توقف عمل سنترالات "أوجيرو"، سيؤثّر على كافة خدمات الإنترنت في البلاد.