إيران وروسيا: علاقاتنا استراتيجية وملتزمون بمواثيق الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن العمل على وثيقة العلاقات بين روسيا وإيران في مرحلته الأخيرة، مؤكدًا على أنها ذات أهمية استراتيجية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو: "نحن راضون عن الطريقة التي تتطور بها علاقاتنا الثنائية، لقد وصلت إلى مستوى نوعي جديد، والذي سيتم تحديده في اتفاقية كبيرة بين الدولتين. العمل على هذه الوثيقة الآن في مراحله النهائية. ستكون ذا أهمية استراتيجية، وستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة بناء النطاق الكامل للعلاقات الروسية الإيرانية في العقود المقبلة".

وأضاف أنّ موسكو وضعت خارطة طريق اقتصادية، وأنّ "التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران بلغ 4 مليارات دولار العام الماضي ونتوقع أن يرتفع العام المقبل".

ولفت لافروف إلى أنّ روسيا "لن تقبل النهج الغربي الذي يملي على العالم وإنما تؤمن بمثياق وقواعد الأمم المتحدة".

كما أكد أنه بحث مع أمير عبد اللهيان الاتفاق النووي، وأن الأخير "أشاد بالموقف الروسي الداعم لرفع العقوبات عن إيران".

وكشف لافروف أنّ موسكو وطهران بحثتا أيضاً انضمام إيران كعضو دائم إلى منظمة شنغهاي خلال قمة سمرقند المقبلة، كما بحث الطرفان التسوية في سوريا والمشاكل العالقة بسبب العقوبات الغربية التي تقوض عمل الأمم المتحدة.

وأضاف أنّ "العولمة لم تكن إلا لأهداف خاصّة تتعلق بالولايات المتحدة وأتباعها".

وأوضح لافروف أنّ "هناك تعاونا بين إيران وروسيا ولا سيما في المجالين النووي والطاقة"، كاشفاً أنّ "هناك مماطلة في المفاوضات النووية من جانب واشنطن".

وفي سياق آخر، قال لافروف إنه "يجري العمل على ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وربط المواصلات بين البلدين مع روسيا".