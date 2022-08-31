إيران: رئيس أوروبي كبير طلب من رئيسي التوسط لحل الأزمة الأوكرانية

كشف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، أنّ "أحد كبار رؤساء أوروبا الغربية طلب من الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي المساعدة في التوسط لحل أزمة الحرب في أوروبا".

وقال في تغريدة في تويتر، إنه "بعد تقييم الأمر تم وضع مبادرة يحملها وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى موسكو مع رسالة مهمة".

من جهتها، كشفت وكالة "إيسنا" الإيرانية، بأنّ "الرئيس الغربي الذي طلب من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، التوسط لحلّ أزمة الحرب في أوروبا، هو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يزور موسكو، اليوم، لإجراء مشاورات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

وقال أمير عبد اللهيان، قبيل مغادرته إيران، إنّ "أطرافاً غربيين يريدون من إيران أن تلعب دوراً فاعلاً في حل الأزمة الأوكرانية".