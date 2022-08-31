تدمير مواقع استراتيجية لفصائل ريف إدلب

شهد ريف إدلب الجنوبي غارات جوية من قبل الطيران الحربي السوري-الروسي المشترك صباح اليوم الأربعاء، حيث استهدفت هذه الغارات مواقع تابعة لمسلحي “حراس الدين” و”أنصار التوحيد”.

مصدر ميداني قال: “إن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت مواقع تابعة للمسلحين غرب مدينة إدلب وبالجهة الجنوبية، حيث تستخدم هذه المواقع كمقرات عسكرية تحوي على معدات لوجستية وغرف اتصالات ومعسكر تدريب، مما استدعى تدخلاً مباشراً من قبل الطيران الحربي السوري-الروسي المشترك عبر عدة غارات”.

وتابع المصدر: “إن سلاح الجو نفذ 4 غارات جوية أسفرت عن تدمير 3 مواقع اثنين منها بالقرب من معمل الكنسورة غرب مدينة إدلب والثالثة جنوب المحافظة وتحديداً بمحيط بلدة سرجة، حيث تشير المعلومات الأولية إلى تدمير المقرات المستهدفة بشكل كامل ومقتل وإصابة 14 مسلحاً على الأقل”.

وكان الطيران الحربي السوري-الروسي المشترك قد نفذ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري 14 غارة جوية على موقع تابعة للمسلحين بمحيط مدينة إدلب.

يشار إلى أن قياديين في الفصائل المنتشرة في إدلب يؤكدون على تخوفهم من تصاعد وتيرة الاستهدافات السورية-الروسية لمواقعهم مشيرين إلى مخاوف من توجه دمشق وموسكو إلى استعادة كافة الأراضي الخارجة عن سيطرتهم، وذلك بالتزامن مع تحوّل لافت في السياسة التركية إزاء سوريا.

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