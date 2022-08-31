ناقلتان للغاز بين الأمس واليوم..!

ما أن انتهى ميناء بانياس النفطي بعد ظهر الأحد الماضي من تفريغ ناقلة للغاز حمولتها أكثر من ألفي طن حتى أمت الميناء ناقلة غاز جديدة أمس الاثنين مماثلة لناقلة الأمس.

وأكدت مصادرنا أن عمليات تفزيغ وشحن الغاز تتم بشكل مباشر باتجاه وحدات التعبئة في المحافظات وفق الحصص المقررة.

ويُتوقع مع وصول الناقلتين تقليص زمن رسائل استلام اسطوانات الغاز بعد تجاوزها الستين يوماً، الأمر الذي انتقده الكثيرون وتسبب في تفاقم الأعباء واللجوء للسوق السوداء والتهريب لتأمين الغاز بأسعار تجاوزت المئة وخمس وعشرون ألف ليرة للأسطوانة الواحدة. وأضافت المصادر: إن وصول الناقلات النفطية والغازية مستمر ولن يتوقف رغم كل الظروف لتأمين متطلبات السوق من المادة.



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