بمشاركة سوريا وحلفاء آخرين.. روسيا تعدّ لمناورات شاملة مطلع أيلول

تستعد روسيا لإطلاق مناورات عسـكرية شاملة بمسمى "فوستوك 2022" في مطلع أيلول القادم بالشرق الأقصى الروسي، بمشاركة عشرات الدول الحليفة لموسكو، من بينها سوريا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، قوله إن هذه المناورات ليست موجهة ضد أي بلدان أو تحالفات، وإنما هدفها "دفاعي بحت"، لضمان أمن روسيا وحلفائها في المنطقة الشرقية.

وأكد فومين أن هذه المناورات ستتم بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري ما بين قيادات هيئات ركن وغرف عمليات مشتركة ووحدات عسـكرية من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ودول حليفة هي سوريا وأذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين ولاوس ومنغوليا ونيكاراغوا وطاجيكستان.

ومن المقرر أن تتم مناورات فوستوك 2022 براً وجواً وبحراً في الشرق الأقصى لروسيا وبحر اليابان، باستخدام أكثر من 5000 قطعة من المعدات العـسكرية الثقيلة والخفيفة، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حـربية، وستشمل مشاركة أكثر من 50 ألف جندي.

تدريب بحري روسي - صيني

وزارة الدفاع الروسية قالت إنه في إطار المناورات، ستقوم القوات البحرية الروسية والصينية في بحر اليابان بـ"التدريب على عمل مشترك لحماية الاتصالات البحرية، ومناطق النشاط الاقتصادي البحري، ودعم القوات البرية في المناطق الساحلية".

وتعكس المناورات الروابط الدفاعية المتزايدة بين موسكو وبكين، والتي نمت على نحو أقوى منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسـكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط.

ورفضت الصين بشدة انتقاد العملية الروسية، وألقت باللوم على الولايات المتحدة وحلف الناتو، وانتقدت العقوبات التي فرضت على روسيا.

وفي أول رد لها على المناورات، قالت وزارة الدفاع الصينية، إن جزءاً من قواتها سيتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا ودول أخرى.

وأوضحت الوزارة في بيان أن مشاركة الصين في التدريبات المشتركة "لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن"، وإنما بإطار اتفاق سنوي مستمر بشأن التعاون الثنائي.