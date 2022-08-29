القوات العراقية تدعو المتظاهرين للانسحاب من داخل المنطقة الخضراء وتعلن حظر تجول شاملاً في بغداد
دعت قيادة العمليات المشتركة في العراق المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء وأعلنت حظر تجول شاملاً في بغداد اعتباراً من الساعة الثالثة والنص بعد ظهر اليوم وحتى إشعار آخر.
وقالت القيادة في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء العراقية واع “إن القوات الأمنية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء” مؤكدة أنها التزمت أعلى درجات ضبط النفس لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي.
وأوضح البيان أن القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة مشيراً إلى أن التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين.
وكان المئات من المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “اعتزال العمل السياسي نهائياً وإغلاق كل المؤسسات التابعة له”.
وفي سياق متصل دعا رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي والقضاء الأعلى فائق زيدان إلى التهدئة وإيقاف التصعيد السياسي واعتماد الحوار لإنهاء الخلافات الحالية.
وأكد الأطراف الأربعة بعد اجتماع اليوم أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية لافتين إلى أن الحوار البناء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد.
وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس الوزراء لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية كما جدد دعوة التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية إذ لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية بشأن تسمية رئيس للوزراء إلى اتفاق.
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