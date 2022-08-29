مصدر في مصرف سورية المركزي: لا نملك ورقة الـ “١٠٠٠٠” ولا نية لطباعتها!

29-08-2022

مصدر في مصرف سورية المركزي: لا نملك ورقة الـ “١٠٠٠٠” ولا نية لطباعتها!

أكد مصدر في مصرف سورية المركزي أن المصرف لا يملك ورقة الـ “١٠٠٠٠” وليس لديه نية أساسا لطباعتها في الوقت الراهن، مطالباً بكل من يروج لهذه الفكرة أن يتوخى الدقة وخاصة إن كانوا صحفيين أو محللين اقتصاديين أو مسؤولين سابقين لما يمكن لتصريحاتهم التي لا أساس لها من الصحة أن تترك من أثر على الرأي العام.

ونفى المصدر كل ما يشاع حول طرح هذه الفئة من العملة أو أن يكون سبق أن طبعها أو يمهد لطرحها.

الوطن أون لاين

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