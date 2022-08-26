إخماد 4 حرائق ناتجة عن العدوان في مصياف بحماة 

بين رئيس مركز حماية الغابات بمصياف المهندس مدين علي أن 4 حرائق نشبت مساء أمس نتيجة العدوان الإسرائيلي على مواقع في ريف مصياف بتمام الساعة السابعة وربع مساءً حيث تم التدخل في البداية بالحريق الأول بصهريجين في موقع حير عباس ولكن انتشر الحريق باتجاه الغرب إلى مشهد علي ومن ثم تدخل ثلاثة صهاريج مع فرقة وتعاملت مع الحريق من الجهة الشرقية و نتيجة لسرعة الرياح وانتشار الغطاء النباتي اتجهت النار إلى الأعلى باتجاه الغرب حيث تم الاستعانة بفرقة القدموس مع تركس من مشروع التنمية وتمت السيطرة عليه في تمام الساعة 12 ليلاً.

وأوضح علي أن الحريق الثاني نشب في موقع شرقي بحوث الزاوي تم ارسال فرقة مع خمسة صهاريج حيث تم التعامل معه والانتهاء في الساعة 11 ليلاً.

منوها أن حريقاً ثالث نشب نتيجة الانفجارات من داخل البحوث باتجاه الشرق في موقع غابة الصنوبر وتم التعامل معه بواسطة صهريجين وقوى الأمن الداخلي و الجيش بالتعاون مع فرقة من اللاذقية لتبريد الحريق ومراقبته حيث تمت السيطرة على الحريق في تمام الساعة 11 ليلاً.

وأكد علي أن الحريق الأكبر كان داخل موقع الطلائع حيث تم التدخل من قبل فوج إطفاء حماة والدفاع المدني وثلاثة صهاريج من زراعة حماة إضافة الى صهاريج البحوث وهو قيد التبريد والمراقبة الآن لأنه متجدد بفعل وجود انفجارات متتالية وبقي في الموقع أكثر من عشرين صهريج مراقبة حتى الصباح.



وزارة الزراعة



