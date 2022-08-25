وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس

25-08-2022

وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس وأسقطت معظم صواريخه.

وقال مصدر عسكري إن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت حوالي الساعة 19.15 من مساء اليوم لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر جنوب غرب محافظة طرطوس وقد تم إسقاط معظم صواريخ العدوان الذي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس”.

وأضاف المصدر إن “العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق في بعض أماكن الاعتداء”.

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