رحلات تهريب من الساحل السوري إلى قبرص..و الفاعل بقبضة الأمن الجنائي!

25-08-2022

رحلات تهريب من الساحل السوري إلى قبرص..و الفاعل بقبضة الأمن الجنائي!

أعلنت "وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على شخص أقدم على تهريب أفراد من الساحل السوري إلى قبرص.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها في فيس بوك إن "فرع الأمن الجنائي التابع لها في اللاذقية تمكن من إلقاء القبض على المدعو (محمد. د) بعد الاشتباه بوضعه ضمن مدينة جبلة، ليتبين أنه يوجد بحقه جرم مخدرات".

وتابعت أنه "بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تهريب الأشخاص بطرق غير شرعية وتأمين نقلهم إلى جزيرة قبرص بوساطة قارب بحري عائد له بالاشتراك مع أشخاص متوارين".

وأوضحت أن "المدعو (محمد. د) اعترف بأنه يقوم بتأمين وشراء مادة المازوت للقارب من شخص يدعى (عبد الغفار. ب) مقابل المنفعة المادية، والذي أُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بالاتجار بمادة المازوت".

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