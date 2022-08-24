كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بإدراج 62 فردا وشركة دفاع واحدة على قائمة العقوبات.

وقال ترودو خلال كلمة ألقاها في قمة "منصة القرم"، التي نظمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء: "اليوم نعلن عن عقوبات جديدة ضد 62 فردا ومؤسسة واحدة من قطاع الدفاع".

وأضاف أن كندا ستقدم أيضا مساعدة إضافية لمنظمات الدفاع الأوكرانية من خلال التبرع بالمعدات اللازمة وتقديم الدعم الفني.

وشملت العقوبات الكندية النائب الأول لرئيس الشركة الحكومية الروسية "روستيك" فلاديمير أرتياكوف ورئيس مصلحة "ألماز أنتي" يات نوفيكوف ورئيس شركة "كلاشينكوف" آلان لوشنيكوف، إضافة إلى ممثلين آخرين عن صناعة الدفاع الروسية.