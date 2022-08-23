المقداد خلال لقائه لافروف في موسكو: قريباً سنعلن عن تبادل دبلوماسي مع دونيتسك ولوغانسك

أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن دمشق سوف تعلن خلال أيام التبادل الدبلوماسي مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في الدنباس.

وأضاف المقداد، بأنه "سيقوم بزيارة إلى أبخازيا يوم غد"، مشيرا إلى أن "ذلك دليل على دعم سوريا لمبدأ حقوق الشعوب في تقرير مصيرها".

وقال المقداد في مستهل لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو إن "العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا كانت دائما تتطور بشكل كبير ومستمر"، مضيفا أن "تطورها يأتي تتويجا للعلاقات بين الشعبين وفي إطار الدعم الذي قدمته وتقدمه روسيا لسوريا في جميع مجالات الحياة".

وأوضح أنه "في الوقت الذي تحارب فيه روسيا النازية والتطرف في أوكرانيا وباقي دول العالم، تحارب سوريا الإرهاب والتطرف".

وأكد المقداد "وقوف سوريا إلى جانب روسيا في حربها العادلة والضرورية ضد قوى النازية التي يجب أن تواجهها دول العالم أجمع، لأن خطرها كبير على الجميع".

وأشار إلى أن "روسيا أظهرت للجميع صدقها في التعامل مع العالم في الحفاظ على القانون الدولي، ولكن الدول الغربية استعملت هذا الميثاق لتحقيق رغبتها الاستعمارية فقط".

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيدا نتيجة لسياسة واشنطن الرامية لخلق عالم أحادي القطب".

وأضاف لافروف "إننا نرى ملامح هذه السياسات العدوانية، وهي بمثابة استعمار جديد، سواء في الشرق الأوسط، أو في شمال إفريقيا، أو في المجال السوفيتي السابق".

وأكد أن "روسيا وسوريا، بالاضافة لعدد من الدول الأخرى، تدعم احترام مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والسيادة والعدالة في العلاقات الدولية".

كما أوضح أنه "انطلاقا من هذه المبادئ تدعم روسيا دمشق في مكافحة الإرهاب وعودة أراضيها وسلامتها، كما تقدر موقف دمشق وتضامنها مع موسكو بخصوص العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

كذلك أشاد لافروف "باعتراف سوريا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شهر يونيو الماضي".

ولفت إلى أن "التواصل الدائم بين وزارتي خارجية روسيا وسوريا هو تنفيذ للتعليمات من رئيسي البلدين المتعلقة بتكريس وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما وتيسير التسوية في سوريا".