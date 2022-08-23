استشهاد ضابط إيراني في سوريا

أفادت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية باستشهاد الضابط في حرس الثورة الإيراني "أبو الفضل عليجاني" في سوريا.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن عليجاني كان في مهمة استشارية في سوريا، وأن جثمانه سينقل إلى إيران لتشييعه خلال الأيام المقبلة، من دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل.

يشار إلى أن الشهيد عليجاني هو من سكان محافظة أصفهان، وسط إيران، وكان يعمل مهندسا للعمليات القتالية في جامعة أمير المؤمنين للعلوم والفنون القتالية التابعة لحرس الثورة.

الشهيد عليجاني، هو خريج كلية الإمام الحسين العسكرية التابعة لحرس الثورة الإيراني، ويعد أحد كوادر الهندسة القتالية في كلية أمير المؤمنين للعلوم العسكرية التابعة للقوة البرية لحرس الثورة.