بتكلفة 5.2 مليارات.. منح إجازة استثمار لمشروع جديد في سوريا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة غراء لاصق للسيراميك وصناعة روبة البلاط والسيراميك والطينة الاسمنتية الجاهزة في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 5.2 مليارات ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 2000 طن غراء لاصق سيراميك “أساس اسمنتي” و2000 طن روبة سيراميك “أساس اسمنتي” و1000 طن من الطينة الجاهزة.

وحول أهمية المشروع قال مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إن «المشروع يهدف إلى إنتاج منتجات عالية الجودة سهلة الاستخدام توفر الوقت والجهد والقدرة على مقاومة الرطوبة والحرارة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي تضمن عدم وجود أي نوع من أنواع التلوث البيئي».

كما تسهم بتقليل فاتورة الاستيراد وتصدير جزء من الإنتاج إلى دول الجوار مبيناً أن «المشروع يعتمد على المواد الأولية المحلية ومن المتوقع أن يوفر 58 فرصة عمل ومدة تأسيسه 3 سنوات من تاريخ منح إجازة الاستثمار».

وبذلك بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار 18 الـ 40 إجازة بتكلفة تقديرية تصل إلى 1480 مليار ليرة ومن المتوقع أن تحقق 3784 فرصة عمل جديدة.