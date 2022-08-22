للمرة الأولى منذ آذار.. أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز هذا الرقم ؟!

تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز 3000 دولار أمريكي للمرة الأولى في آذار الماضي، حيث ارتفعت بنحو 19%.

قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول في اليوم الأول من الأسبوع فوق 3000 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات من بورصة لندن ICE.

وارتفعت الأسعار بنسبة 19% لتصل إلى 3022.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت شركة “غازبروم” أنه سيتم تعليق نقل الغاز عبر “نورد ستريم” لمدة 3 أيام، من 31 أآب إلى 2 أيلول، بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضاغط الغاز العاملة الوحيدة (GCU) في محطة ضاغط “بورتوفايا” (CS).

وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 2538.8 دولار.

وأرجع الخبراء ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وانخفاض مستويات التعبئة في مرافق التخزين الأوروبية تحت الأرض بعد فصول الشتاء الباردة الطويلة والصيف الحار.

ولم يتم تسجيل مثل هذه الأسعار المرتفعة منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.