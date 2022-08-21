بكتيريا مرضية تتفشى في أربع ولايات أمريكية

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها تحقق في تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية، وذلك في أربع ولايات من مصدر غذائي غير معروف.

وأوضحت المراكز أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن العديد من المصابين، تناولوا شطائر من سلسلة مطاعم " وينديز"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وذكرت المراكز أن من بين 37 مريضاً، قيل إن 22 شخصاً تناولوا شطائر ويندي مع الخس الروماني، في ولاية ميشيغان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا في الأسبوع السابق لمرضهم.

ولفتت المراكز إلى أن المحققين لم يؤكدوا بعد ما إذا كان الخس الروماني هو السبب، وأيضاً ما إذا كانت الخضروات المستخدمة في شطائر "وينديز" قد تم تقديمها أو بيعها في منافذ أخرى.

من جهتها، أفادت سلسلة مطاعم البرغر أنها تتخذ الاحتياطات لسحب شطائر الخس من مطاعمها في المنطقة، علما أنه يوجد في الولايات الأربع ما يقرب من 1100 من أصل 5940 مطعماً في البلاد.

وعلى الرغم من أن العديد من السلالات غير ضارة، فيمكن أن تسبب أنواع معينة تقلصات شديدة في البطن وإسهالاً دمـ. ـو ياً وقيئاً، حيث يعيش هذا النوع من البكتيريا بصورة طبيعية في أمعاء البشر الأصحاء، والحيوانات.

ومعظم أنواع الإشريكية القولونية غير ضارة، وتسبب إسهالاً لفترة قصيرة نسبياً، ولكن توجد سلالات خطيرة منها يمكن أن تتسبب في تقلصات شديدة في المعدة والإسهال والقيء.

وتتضمن أعراض الإصابة بالعدوى، الإسهال، والذي قد يتراوح من الخفيف والمائي إلى الشديد والدمـ. ـوي، وتقلصات بالمعدة، أو شعور بألم أو وجع عند لمسها، والغثيان والقيء.