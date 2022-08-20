توضيح من جامعة دمشق حول شروط التسجيل للدكتوراة

أوضحت “جامعة دمشق” أنه كل ما يتم تداوله حول شروط التسجيل للدكتوراه هي مجرد مسودة وفي حال اقرارها لن تطبق قبل بداية العام 2023.

وطلبت رئاسة الجامعة من كل الكليات ابداء الرأي وبالتالي من له رأي فيها مراجعة عميد الكلية أو نائب العميد للشؤون العلمية لشرح رأيه وفيما يتعلق باختبارات اللغة الانكليزية فسيقوم المعهد العالي للغات بجامعة دمشق بتنفيذ الاختبارات المكافئة لتلك الاختبارات.

وأكدت أنه «هناك مغالطات كثيرة حول المجلات الخارجية التي تطلب مبالغ طائلة من الطالب لقاء نشره للبحث».

ودعت الجامعة إلى «عدم التسرع بدفع أيّ مبالغ لأي مجلة خارجية قبل العودة إلى قائمة المجلات المعترف بها كنشر خارجي ويمكن مراجعة مديرية البحث العلمي بجامعة دمشق للاطلاع على قائمة المجلات الخارجية التي لا تتقاضى أيّ مبالغ لقاء النشر الخارجي».