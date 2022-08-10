السعودية تستحوذ على حصص في أربع  شركات مصرية

استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص أقلية في أربع شركات مصرية بقيمة 1.3 مليار دولار.

صفقة الاستحواذ

والشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هي شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وبذلك تعد أول صفقة استحواذ للشركة السعودية المصرية، بحسب بيان وزارة التخطيط المصرية.

وأفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد،"هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة".

وتأتي هذه الصفقة تفعيلًا للاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية التي تم توقيعها في حزيران/ يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.

الشركة السعودية المصرية

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مطلع الشهر الجاري، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، بهدف الاستثمار في عدد من القطاعات في مصر.

ويأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.