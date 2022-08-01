كشفت جـ.ريمة قـ.تل وقعت منذ عام ٢٠١٩ في محافظة حماة
وردت معلومات إلى شرطة ناحية جب رملة في حماة حول جـ.ريمة قـ.تل وقعت منذ عام 2019 وأن عائلة المغدور قاموا بطمس معالم الجـ.ريمة كون القـ.اتل أحد أفرادها.
وبعد التحري والبحث عن الفاعلين قامت شرطة ناحية جب رملة وبالتعاون مع دورية من فرع الأمن الجنائي في حماة بإلقاء القبض على جميع المتورطين في الجـ.ريمة وهم المدعو (آصف . د)،وشقيقه (شادي) وشقيقه (حسن ) ووالدهم المدعو (علي) ووالدتهم المدعوة (منيرة) وزوجة المقبوض عليه الثاني المدعوة (سمر . ع) وبالتحقيق معهم اعترف المقبوض عليهما (آصف) و(شادي) بإقدامهما على قـ.تل شقيقهما المغدور (محمد) منذ عام ٢٠١٩ بسبب خلافهما معه على سبيكة ذهبية كانت بحوزته وبقصد الاستيلاء على منزله حيث أقدم المقبوض عليه الأول على ضـ.ربه على رأسه بواسطة قطعة حديدية ( بورية) حتى فارق الحياة وبعدها قاما بدفـ.نه بأرض زراعية قرب منزلهما وتغطية القـ.بر بمادة الاسمنت، وبالتحقيق مع المقبوض عليه (علي) والد المغدور اعترف بأنه علم بالحـ.ادثة مع باقي أفراد أسرته بعد مضي أسبوع من ارتكاب الجـ.ريمة وأنهم تستروا على الجـ.ريمة ولم يعلموا أي جهة أو ينظموا ضبط اختفاء بحق المغدور لعدم اكتشاف أمرهم.
وبدلالتهم تم العثور على جـ.ثة المغدور وبالكشف الطبي عليها تبين أن سبب الوفـ.اة ناجم عن ضـ.رب بواسطة أداة صلبة، تم تسليم الجـ.ثة لأحد أقارب المغدور ليصار إلى دفـ.نها أصولاً.
ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وزارة الداخلية السورية
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