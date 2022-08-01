أكبر سفارة أمريكية في العالم على أرض الأردن

قال صحيفة رأي اليوم الأردنية إن أطقم السفارة الأمريكية في العاصمة عمان بدأت تتخذ تدابير إضافية لبناء المزيد من المنشآت والعقارات والمكاتب والمرافق الضخمة في محيط وعمق وحول مقر السفارة الضخم أصلاً وسط غرب العاصمة الأردنية عمان.

وذكرت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة للصحيفة بأن مقر السفارة الأمريكية في الأردن سيكون بعد نحو عام أو عامين مقر أضخم سفارة أمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يُعرف بعد حجم التوسّع في محيط منطقة مقر السفارة الأمريكية في عمان لكن المصادر أكدت نقلاً عن الجانب الأمريكي بأن أضخم سفارة في العالم لواشنطن هي ستكون قريباً تلك التي يحتضنها الأردن.

ورأت المصادر أن السفارة تعني توسعاً في الإطار الدبلوماسي وفي العلاقات الاستراتيجية والحاجة لوجود مرافق تستوعب المزيد من الأطقم وخلايا العمل الأمريكية التي ستتّخذ من الأردن مركزاً لوجستياً متقدماً وفقاً للتوقّعات.

الأكبر في لبنان

خلال السنوات الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى بناء أكبر السفارات في المنطقة، حيث قالت

تقارير إعلامية إن واشنطن تسعى لإقامة سفارة جديدة في منطقة عوكر اللبنانية على مساحة 174 ألف متر مربع، على جبل مطل على البحر شمال العاصمة بيروت.

وبحسب التقارير، من المقرر أن ينتهي بناء السفارة الأمريكية في لبنان في 2023، لتكون من أكبر السفارات الأمريكية في المنطقة بعد سفارة بغداد وسفارة أربيل.

ويقول مراقبون إن توجه واشنطن لبناء سفارات ضخمة في المنطقة، يكشف عن نوايا مبيتة للأمريكيين، لجعل هذه السفارات مراكز عمليات مستقبلية، تضمن السيطرة على مراكز القرار في العواصم المذكورة.

وستكون هذه السفارات بمثابة مركز قيادة عمليات عسكرية وأمنية تنسق الوجود الأمريكي العسكري والاستخباري في المنطقة، بحسب المراقبين.