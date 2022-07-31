ماذا تعلم عن سعودات الصيف؟

يبدأ غدا الإثنين الأول من آب خمسينية الصيف (هي 52 يوما في الحقيقة ولكن سميت خمسينية) وتنتهي في 22 أيلول وهي تقسم إلى أربعة سعودات ليس لها نفس شهرة سعودات فصل الشتاء، مدة كل سعد منها 12.5 يوما وهي..

سعد اليباس: في الأول من آب حتى منتصف اليوم 13 منه ويتضمن عيد التجلي في 6 آب غربي. و19 شرقي

سعد الشوب : من منتصف 13 آب وحتى 25 منه.

سعد اللهاب: ويبدأ من منتصف 25 آب وفيه يبدأ موسم قطاف الجوز (عيد الجوزة 28 آب).

سعد الخبايا: ويبدأ في 10 أيلول حيث يبدأ الندى في التشكل صباحا على أوراق النباتات.

يبدو تراجع درجة الحرارة في شهر آب أكثر وضوحا في الداخل السوري الذي يعد فيه شهر تموز هو الأعلى حرارة، بينما يكون شهر آب رطبا في الساحل بسبب تأخر تسخن مياه البحر مقارنة بالمناطق البرية الداخلية ، لهذا لا يظهر تأثير ارتفاع درجة الحرارة الأكبر إلا في شهر آب في المناطق الساحلية، وبعد 20 آب نبدأ بالشعور بأن الليل يصبح لطيفا نوعا ما. وهي الفترة التي كان قد لاحظها القدماء والأخوة المسيحيون، أنه بعد 6 آب شرقي و 19 آب غربي الذي يصادف عيد التجلي وظهور السيد المسيح ويبدأ التراجع الحراري بعدها يأخذ بالوضوح وقالوا فيه (في عيد التجلي قولوا للصيف ولّي).

د. رياض قره فلاح