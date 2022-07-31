فارسة سورية تتأهل إلى بطولة العالم للقدرة والتحمل في اسبانيا

31-07-2022

فارسة سورية تتأهل إلى بطولة العالم للقدرة والتحمل في اسبانيا

الفارسة السورية ماسة تنبكجي تتأهل إلى بطولة العالم للقدرة والتحمل في اسبانيا

تأهلت الفارسة ماسة تنبكجي للمشاركة في بطولة العالم للقدرة والتحمل “فئة الخيول الصغيرة” التي ستقام في اسبانيا خلال شهر تشرين الأول القادم لتكون بذلك أول فارسة سورية تشارك في هذه البطولة العالمية.

وجاء تأهل ماسة بعد فوزها واجتيازها مهرجان جوليانز “120 كم نجمتين” المقام في فرنسا أمس.

الفارسة السورية ماسة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي كريمة مصممة الأزياء السورية منال عجاج تعتبر من الأسماء اللامعة في مجال سباقات القدرة 
والتحمل للخيول في الإمارات والتي أحرزت فيها المراكز الأولى، إضافة إلى مشاركتها في أهم سباقات الخيول في دولة البحرين واستطاعت عبر فوزها بالمراكز المتقدمة في سباقات رياضة القدرة أن ترفع علم سورية في أهم السباقات الدولية.

الوطن

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