مركز الفلك الدولي يعلن موعد رأس السنة الهجرية

30-07-2022

مركز الفلك الدولي يعلن موعد رأس السنة الهجرية

أعلن مركز الفلك الدولي أن غرة شهر محرم للسنة الهجرية 144، ستكون اليوم السبت الموافق لـ30 يوليو 2022.

وحسب المركز سيحدث الاقتران السطحي للقمر بعد أو مع غروب شمس الخميس في جميع الدول الإسلامية، وعليه تستحيل رؤية هلال الشهر الجديد يومها من جميع دول العالم الإسلامي على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في العديد منها.


وعليه يكون يوم الجمعة 29 يوليو هو المتمم لشهر ذي الحجة ويكون يوم السبت 30 يوليو أول أيام السنة الهجرية الجديدة في جل العالم الإسلامي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...