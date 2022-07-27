بعد توقف أكثر من عامين.. قطار محمل بالإسمنت يصل إلى اللاذقية

وصل إلى اللاذقية قطار للشحن محملاً بـ 400 طن من مادة الإسمنت في خطوة يهدف من خلالها فرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (العمران) باللاذقية لتخفيف التكاليف واختصار الوقت وتأمين احتياجات المحافظة من المادة.

مدير فرع مؤسسة (العمران) المهندسة رنا جلول أوضحت لجريدتنا أنه تمت إعادة تشغيل السكك الحديدية لنقل مادة الإسمنت من أرض شركة معمل طرطوس إلى محطة الشحن باللاذقية لضمان توريدات ثابتة ومحددة وتغطية احتياجاتها من المادة.

وبينت جلول أن القطار محمل بـ 400 طن من المادة وتوازي حمولة 14 سيارة شاحنة، وهو ما يوفر الوقت وتكاليف النقل واستهلاك الآليات والطرق مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة المؤسسة والتنسيق بين فرعي السكك الحديدية في محافظتي طرطوس واللاذقية ومعمل طرطوس لإنجاح هذه الخطوة.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى الكميات الواردة عبر القطار وصلت إلى المحافظة اليوم توريدات بلغت حوالي 550 طن عبر سيارات الفرع مشيرة إلى أن فرع المؤسسة لديه 36 سيارة شاحنة تعمل على نقل المادة من معملي طرطوس وحماه، ونتيجة نقص مادة المازوت لا يمكن تشغيلها بشكل كامل.

وأكدت جلول أن النقل بالقطارات يسهم بتأمين جزء كبير من احتياجات المحافظة التي تصل إلى حوالي 1300 طن يومياً من المادة، معربة عن أملها باستمرار النقل عبر السكك الحديدية لتغطية احتياجات كل القطاعات في المحافظة بما فيها من حرفيين ومرخصين.

ووفق جلول بلغت مبيعات فرع مؤسسة العمران باللاذقية منذ بداية العام الحالي حوالي 80 مليون طن إسمنت مشول.