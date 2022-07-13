كارلوس إدواردو لاعب الأهلي السعودي ينتقل إلى بوتافوغو البرازيلي

أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي رسميا ضم كارلوس إدواردو، لاعب النادي الأهلي السعودي، حتى 2024.

وكان النجم البرازيلي كارلوس إدواردو أعلن، يوم الاثنين، رحيله عن ”الراقي“ بعد أن قضى معه نحو 6 أشهر، بدأت خلال الفترة الشتوية الماضية.

وكشف البرازيلي نهاية رحلته مع الأهلي عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، قائلا: ”النادي الأهلي كان منزلي لفترة قصيرة، لكنه سيبقى إلى الأبد في قلبي، لقد تم الترحيب بي كثيرًا من قبل المشجعين واللاعبين والنادي“.



وتابع: ”آمل أن يعود النادي الكبير كما عهدته، أنهيت مسيرتي في الأهلي الذي جعلني أشعر بأنني في بيتي، رحلة وتجربة لا تصدق في بلد أصبح منزلي الأول لأعوام عديدة لذلك أنا ممتن، شكرًا للأهلي، شكرًا السعودية، أشكر جميع المحبين لي“.



يذكر أن إدواردو الأجنبي الأول الذي يعلن مغادرة الأهلي بعد أن هبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد أن انضم إلى ”الراقي“ مطلع يناير الماضي ولعب له في 12 مواجهة وسجل خلالها 5 أهداف.

ومن المقرر أيضا مغادرة المقدوني إزغان أليوسكي الأهلي الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة الأهلي استقرت على إعارة أليوسكي الذي ينشط في مركز الظهير الأيسر، على أن يعود صيف 2023.



يذكر أن أليوسكي شارك في 30 مباراة بقميص الأهلي، سجل 6 أهداف وصنع 9.

وكان الفريق الجداوي احتل المركز الخامس عشر في الموسم المنقضي برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى ”دوري يلو“ بصحبة الفيصلي والحزم.

وتسبب هبوط الأهلي إلى الدرجة الأولى في غضب جماهيري كبير لعشاق الراقي، الذين طالبوا برحيل مجلس إدارة ماجد النفيعي، والمدير التنفيذي للنادي موسى المحياني.