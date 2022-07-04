وزير الخارجية فيصل المقداد في الجزائر

يصل اليوم الإثنين إلى العاصمة الجزائرية وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في زيارة، تستمر 3 أيام، من المقرر أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين الجزائريين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن زيارة المقداد هي الأولى للجزائر منذ توليه منصب الخارجية، وتأتي في إطار المشاركة في احتفالات الجزائر بالذكرى الـ 60 للاستقلال.

وسبق الإعلان عن زيارة المقداد تصريحات لوزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، يؤكد فيها تأييد بلاده لمشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر نهاية العام الجاري.

وقال العمامرة أمس على هامش اجتماع وزراء خارجية العرب في العاصمة اللبنانية بيروت إن الجزائر كانت تعارض منذ البداية تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، كونها عضو مؤسس للجامعة.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية، بحاجة لمشاورات وتوافقات، مؤكداً أنه سيتناول هذه النقطة بكل مسؤولية خلال زيارة وزير الخارجية السوري إلى الجزائر.

يشار إلى أن هناك حالة انقسام في المواقف العربية تجاه عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية، حيث تشير أنباء إلى تأييد كل من الجزائر والعراق ولبنان وعمان للعودة السورية، فيما تعارض دول منها قطر والسعودية.