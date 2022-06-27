قرار من التجارة الداخلية لضبط أسعار ألواح الطاقة الشمسية 

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً، يلزم مستوردي ألواح وتجهيزات الطاقة البديلة تقديم بيانات تكلفة حقيقة للوزارة قبل أن يتم طرحها بالأسواق.

وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى إصدار صكوك سعرية نظامية من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وفيما يخص المواد المستوردة والمطروحة في الأسواق، أكدت الوزارة أن على أصحابها تقديم بيانات تكلفة حقيقية للوزارة مع الثبوتيات اللازمة لإصدار بيان تكلفة بالسعر الحقيقي خلال مدة أسبوع من تاريخ تبليغه.

وخلال الفترة الأخيرة غزت الأسواق السورية عشرات الشركات المتخصصة بالطاقة الشمسية بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليها.

وبحسب بيانات، تتراوح تكلفة تركيب ألواح الطاقة بين 10 و15 مليون ليرة سورية، مع تكلفة مضافة للبطارية ورافع الجهد "الإنفرتر".

وازداد الطلب على تركيب ألواح الطاقة نتيجة زيادة ساعات تقنين الكهرباء وحالات الانقطاع العام، الذي شهدته المحافظات السورية مؤخراً.