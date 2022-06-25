انتشال جثة شاب قضى غرقاً في نهر العاصي بحماة

أعلنت وزارة الداخلية عن ورود إخبار إلى قسم شرطة الحاضر في حماة من أحد المواطنين حول سقوط شاب وغرقه في مجرى الناعورة بنهر العاصي ضمن حديقة ام الحسن.

وبحسب الداخلية، على الفور توجهت الدورية من القسم المذكور مع عناصر الدفاع المدني إلى المكان وتم انتشال جثة لشاب في العقد الثالث من العمر وبتحري ثيابه لم يعثر على مايدل على شخصيته، وبالتحقيق الأولي والاستماع الى الشهود على الحادثة تبين أن الشاب قام بتسلق درج الناعورة وسقط من أعلى الدرج إلى مجرى الناعورة في النهر بعد انزلاق رجله بسبب تواجد الطحالب على الدرج ولسرعة دوران الناعورة لم يستطع الخروج من الماء وغرق ، وبالكشف الطبي على الجـثة تبين وجود سحجات خفيفة في بعض أنحاء الجسم نتيجة السقوط من مكان مرتفع وسبب الوفاة هو القصور التنفسي الناتج عن الغرق والتحقيقات مازالت مستمرة .

المصدر: وزارة الداخلية