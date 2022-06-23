الصين تدعو لرفع العقوبات وبشكل فوري عن سورية

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة “تشانغ جون” إلى رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها بعض الدول على سورية على الفور وبشكل كامل، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تعوق قدرة الحكومة السورية على إعادة الإعمار.

وقال جون في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سورية: إن فرض العقوبات القسرية على سورية يتناقض مع جهود المجلس لتحسين الوضع الإنساني.



وأعرب المندوب الصين عن استغرابه بالقول ” سمعنا بعض الدول الأعضاء التي قالت أنها مهتمة بالحالة الإنسانية في سورية وهي بنفس الوقت تفرض عقوبات إحادية ليضيف إن “فرض العقوبات مع التعبير عن القلق تجاه الشعب السوري أمران متناقضان”.

وأعرب جون عن قلق بلاده جراء الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي مؤكدا ضرورة احترام سيادة سورية والكف عن هذه الاعتداءات.

وحول آلية إيصال المساعدات الإنسانية وفقاً للقرار 2585، قال تشانغ جون إن هذه الآلية مؤقتة واستثنائية وأقرت في ظروف استثنائية ويجب إعادة تقيمها واعتماد مقاربة متكاملة لتخطي عراقيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد المسؤول الصيني على ضرورة تعزيز مشاريع التعافي المبكر التي تحفز التنمية الاقتصادية في سورية بعيداً عن الشروط المسبقة والتسييس وعن استخدامها كما تفعل بعض الدول كوسيلة ضغط سياسي.