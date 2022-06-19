اتحاد السلة يحسم الجدل حول مكان استضافة مباريات المنتخب؟

بعد الجدل الذي حدث مؤخراً حول مكان استضافة المنتخب السوري لكرة السلة لمبارياته المتبقية على أرضه ضمن التصفيات الآسيوية، إن كانت ستجري في مدينة دمشق أو حلب، حسم رئيس الاتحاد قوطرش هذه القضية.

رئيس اتحاد كرة السلة طريف قوطرش أكد في تصريحات صحفية أن مباريات النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية التي ستستضيفها سوريا بداية شهر تموز المقبل بمشاركة منتخبي إيران والبحرين ستقام في صالة الفيحاء بدمشق، وليس كما يتناول البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنها ستقام في حلب، رغم أعمال الصيانة الحالية التي تشهدها المرافق العامة لصالة الحمدانية بحلب.

وسيواجه منتخب سوريا بكرة السلة منتخب البحرين أول تموز وتختتم مباريات النافذة في الرابع من الشهر نفسه مع منتخب إيران.

وبدأ المنتخب السوري اعتباراً من مساء اليوم تحضيراته في صالة الفيحاء بدمشق تحت إشراف المدرب الإسباني خافيير.