بعد 3 مباريات.. إقالة مدرب المنتخب المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، إقالة إيهاب جلال من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بعد قرابة شهرين من توليه المسؤولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وشكر عضو مجلس الإدارة في الاتحاد المصري حازم إمام خلال مؤتمر صحافي إيهاب جلال على الفترة التي تولى فيها المسؤولية الفنية للمنتخب، معتبراً أن الظروف والنتائج جاءت سلبية مما عجّل برحيله.

وكان جلال تولى المسؤولية في 12 نيسان خلفاً لكيروش الذي انتهى عقده مباشرة بعد الإخفاق في الوصول لنهائيات مونديال قطر 2022 بالخسارة في الدور الثالث الحاسم أمام السنغال.

وقاد جلال المنتخب في ثلاث مباريات، حيث فاز "الفراعنة" على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وخسروا أمام إثيوبيا صفر-2 في الجولة الثانية قبل الخسارة ودياً أمام المنتخب الكوري الجنوبي 1-4 الثلاثاء الماضي.